Общественная палата РТ: Стартует процедура выдвижения кандидатур в состав ОНК

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 19 июля, стартует процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты республики.

«Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации В. А. Фадеева соответствующее заявление и документы, предусмотренные Федеральным законом от 10 июня 2008 года №76-ФЗ», – отмечает секретарь Общественной палаты РФ.

Информацию о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов можно найти на сайте Общественной палаты РФ http://www.oprf.ru

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