В Международный день бокса татарстанские спортсмены и любители установят рекорд Гиннесса

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 20 июля в Казани на площади Тысячелетия спортсмены и активисты организуют открытую тренировку по боксу, а также спортивные конкурсы и выступления артистов. По количеству задействованных в открытой тренировке людей Казань уступит только Москве, сообщают организаторы проекта.



22 июля, в Международный день бокса, на Красной площади в Москве состоится самая масштабная в мировой истории бокса открытая тренировка, в которой примут участие более 5 тыс. человек.



Планируется, что данная тренировка войдет в книгу рекордов Гиннесса как самая массовая – в проекте примут участие 85 регионов Российской Федерации и 175 стран мира. Зрительская аудитория превысит 150 млн человек по всему миру.



В Казани к акции присоединится более 2 тыс. спортсменов-боксеров, а также любителей спорта и здорового образа жизни. В акции примут участие не только жители столицы, но и других городов и районов республики.

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