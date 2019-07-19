Жители Казани останутся на выходные без света

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Жители Приволжского района Казани на выходные останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в оба выходных с 8 утра до 5 вечера без света останутся казанцы, проживающие в домах 99а, 105, 107, 109 по ул. Фучика. В воскресенье, 21 июля, в эти же часы электричество отключат в доме 110, расположенном на той же улице.

Отключения произойдут в связи с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.



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