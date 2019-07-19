(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). На Татарстан надвигается гроза с сильным ветром, сообщили ИА «Татар-информ» в ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

«В ближайший час, с сохранением до конца дня 19 июля, местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременным усилением западного ветра до 15-18 м/с», – уточнили в управлении.

В ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминают, что в случае ухудшения погодных условий стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, рекламными щитами, деревьями и под карнизами домов. При сильном ветре желательно не выходить из зданий, на улице не стоит прятаться от ветра у стен домов, а укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Водителям стоит отменить выезд за пределы населенных пунктов, а на трассе быть предельно внимательными, избегая резких маневров.



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