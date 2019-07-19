В Татарстане студентка за рулем «Лады» разбилась, вылетев на скорости в кювет

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Татарстане 19-летняя студентка за рулем «Лады» разбилась, вылетев на скорости в кювет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне около часа ночи на 2 км автодороги Новые Ургагары – Старые Челны в Алькеевском районе республики 19-летняя девушка-водитель на "Ладе Приора", по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и опрокинулась в кювет», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии студентка получила многочисленные травмы и скончалась на месте происшествия.



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