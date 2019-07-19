ЦИК Татарстана утвердил формы протоколов избирательных комиссий с использованием QR-кода

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Центризбирком Татарстана утвердил формы протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов Госсовета РТ шестого созыва. Протоколы участковых комиссий об итогах голосования будут иметь машиночитаемые QR-коды. Решение было принято на 70-м заседании ЦИК РТ.

Как прокомментировал председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов, технология QR-кодирования является одной из самых перспективных инноваций в методике подсчета голосов и определения результатов выборов. «Она позволяет исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и не допустить их при введении данных протоколов в систему ГАС "Выборы". К тому же значительно сокращается время на подведение итогов голосования», – пояснил Шагиахметов.

Также в ходе заседания был утвержден порядок жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами и избирательными объединениями. Жеребьевка состоится не позднее 8 августа, она определит дату и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов и политических партий. Агитация в СМИ стартует 10 августа и заканчивается в ноль часов 7 сентября 2019 года.

По данным на 18 июля 2019 года на выборы в Госсовет РТ по республиканскому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов от партий «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия», в которых указан 131 кандидат. По одномандатным избирательным округам из 296 выдвинутых кандидатов зарегистрированы 138.

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