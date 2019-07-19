Университет Иннополис примет III Международную математическую конференцию стран БРИКС

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). С 21 по 26 июля в Университете Иннополис соберутся исследователи из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки на III Международную математическую конференцию стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Цели предстоящего научного мероприятия – совершенствование методологии обучения и формирование экспертного математического сообщества, которое займется совместными исследованиями и презентациями новых разработок. Первая подобная конференция прошла в 2017 году в Китае, вторая – в 2018-м в Бразилии.

«Хотя основная сфера интереса нашего университета сосредоточена на области информатики, которую часто называют не совсем корректно прикладной математикой, все мы стремимся познакомиться с новыми идеями и направлениями во всех областях современной математики», – заметил ректор Университета Иннополис Александр Тормасов. И добавил, что проведение конференции на площадке вуза должно дать толчок его собственным исследованиям и образовательной работе.

Всего на трех секциях, посвященных чистой математике, прикладной математике и теории вероятности, выступят 15 основных пленарных спикеров.

Среди них будут профессор Стелленбосского университета, член Международного статистического института Терций де Вет (ЮАР), профессор Университета Сан-Паулу, президент Бразильского математического общества, член Бразильской академии наук Паоло Пиччоне (Бразилия), профессор Индийского технологического института Бомбея, член комитета «Женщины в математике» Международного математического общества Неела Натарай (Индия), сотрудник Всемирной академии наук, обладатель национальной премии Китая в области естественных наук и техники, математической премии Черна, научной премии Тан Сян Юй Чжоу (Китай), член-корреспондент Российской академии наук, директор Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, заведующий кафедрой математических методов геофизики Новосибирского государственного университета Сергей Кабанихин (Россия) и другие исследователи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Иннополис с 1 по 3 августа примет первую ночную конференцию для айтишников.

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