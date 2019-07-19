Татар-информ

19 июля 2019, 08:52

Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

Массовая гибель пчел в Татарстане и других регионах России может привести к неурожаю

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Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

Массовая гибель пчел в Татарстане и других регионах России может привести к неурожаю

В 23 пострадавших регионах погибло около 2,6% имевшихся пчелосемей.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Происходящая этим летом в различных регионах России, в том числе и в Татарстане, массовая гибель пчел может привести к неурожаю. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на мнение Ассоциации компаний розничной торговли.

По словам представителя ассоциации, вероятное подорожание меда является наименьшей из возможных проблем, вызванных гибелью насекомых. «Они (пчелы – прим. Т-и) опыляют почти все плодово-ягодные культуры, плюс масличные и крупяные, тот же подсолнечник или гречиху, плюс бахчевые и еще многие другие. Рост цен будет зависеть от неурожая – предсказать его невозможно до начала созревания культур», – подчеркнул собеседник издания.

При этом президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов заметил, что дефицит меда возникнет, но его производство сократится не более чем на 15–20%. Вместе с тем он напомнил о необходимости проверять мед на наличие пестицидов, так как они представляют опасность для здоровья людей.

Всего по информации, собранной Минсельхозом РФ, в 23 пострадавших регионах погибли 35,7 тыс. пчелосемей, что составляет 2,6% от их общего количества в этих субъектах Федерации, замечает газета. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане гибель пчел отмечена почти во всех районах республики, всего погибли примерно 2,5 тыс. пчелосемей.

По мнению доктора биологических наук, профессора кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования К(П)ФУ Малика Мукминова, такому развитию событий способствует отсутствие взаимодействия между пчеловодами и аграриями. Бывший же заместитель министра сельского хозяйства РФ, исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин связал произошедшее с увеличением площади земель, занятых рапсом, и вспышкой численности капустной моли, что и привело к массовому применению ядохимикатов.

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