Татар-информ

19 июля 2019, 08:00

Общество

Эксперты рассказали, когда покупать самые дешевые билеты на поезд из Казани в Москву

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Общество

Эксперты рассказали, когда покупать самые дешевые билеты на поезд из Казани в Москву

Фото: архив/Салават Камалетдинов

При покупке билета по направлению Казань — Москва за 61–90 дней до отправления поезда билет стоит в среднем 1203 рубля, за 31-60 дней — 1093 рублей.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Билеты на поезд из Казани в Москву выгоднее всего покупать за 1-2 месяца до отправления поезда (за 31-60 дней), при этом экономия по сравнению с покупкой накануне отъезда составляет 35%. Об этом «Татар-информ» рассказал руководитель железнодорожного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Максим Азаров.

«Традиционно эксперты советуют покупать билеты как можно раньше, то есть за три месяца до даты предполагаемой поездки. Наше исследование динамики цен на самые популярные железнодорожные направления года из Казани показало, что дешевле — не значит сильно заранее», — сказал Азаров.

По его словам, оказалось, что большинство билетов выгоднее покупать за 31 – 60 дней до отправления. «Покупка за три месяца ни на одном из направлений не оказалась выгоднее, а при поездках в Санкт-Петербург, Анапу и Ижевск билеты, купленные так сильно заранее, и вовсе окажутся самыми дорогими», — добавил собеседник агентства.

Специалисты OneTwoTrip выяснили, что средняя цена на билеты по направлению Казань — Москва меняется следующим образом: при покупке за 61 – 90 дней до отправления поезда билет стоит 1203 рубля, за 31 – 60 дней — 1093 рублей (более чем на 100 рублей дешевле). Затем стоимость увеличивается: 1226 рублей при покупке минимум за две недели и 1672 рубля, если вы покупаете билет прямо перед отъездом. 

Чтобы сэкономить на билетах на поезд в Санкт-Петербург, лучше всего их покупать за месяц до отправления. А билеты в Анапу и Нижний Новгород будут стоить на 5% и 11% дешевле соответственно накануне отъезда.

Вместе с тем эксперты OneTwoTrip советуют планировать поездки заранее, так как в 80% случаев, чем ближе дата отправления поезда, тем дороже билет.

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Эксперты рассказали, когда покупать самые дешевые билеты на поезд из Казани в Москву

При покупке билета по направлению Казань — Москва за 61–90 дней до отправления поезда билет стоит в среднем 1203 рубля, за 31-60 дней — 1093 рублей.

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