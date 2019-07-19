Деловая программа WorldSkills Kazan пройдет с 23 по 25 августа в «Казань Экспо»

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Деловая программа мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan пройдет с 23 по 25 августа в павильоне А международного выставочного центра «Казань Экспо».

Участниками деловой программы станут представители ведущих международных организаций, а также ученый и автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб, спецпредставитель Президента РФ Дмитрий Песков, исследователь Оксфордского университета Карл Бенедикт Фрей, космонавт Сергей Крикалев и официальный делегат WorldSkills International в России Екатерина Лошкарева.

Мероприятие станет уникальной платформой для разработки решений в области развития навыков. В рамках деловой программы обсудят глобальные тенденции и вызовы, макрорегиональную специфику, а также вопросы реализации лучших практик и развитие национальной системы подготовки молодых профессионалов.

Язык деловой программы: английский. Для российских участников будет организован перевод.

Подробнее деловую программу можно посмотреть на сайте: https://worldskillsconference.com/2019/ru/

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.