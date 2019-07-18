В Нижнекамском районе ощущается острая нехватка врачей узких специальностей

(Казань, 19 июля, «Татар-информ). Нижнекамские сельчане жалуются на нехватку врачей. Так, они вынуждены ездить на прием к кардиологу, отоларингологу, офтальмологу и врачам других профилей в город, передает «НТР 24».



Например, больница поселка Камские Поляны, обслуживающая сельчан, испытывает острый дефицит специалистов. Именно поэтому терапевты и выписывают местным жителям направления на прием к нижнекамским врачам. Однако чтобы получить талончик, по которому принимает городской специалист, необходимо два раза в неделю простоять у электронного терминала и, если повезет, записаться на прием к нужному врачу.



Одна из посетительниц камскополянской больницы рассказала, что очень трудно достать талончик. «Поэтому лишний раз стараемся не ходить в больницу, а только тогда, когда сильно прижмет», – поделилась пациентка.



При этом поведенный не так давно анализ показал, что 49% пациентов, из числа сельчан и жителей Камских Полян, записавшись к врачу, не являлись в больницу в назначенное им время. Сейчас число таких пациентов составляет 18%.



Руководство камскополянской больницы подтверждает дефицит кадров. Сейчас в медучреждение требуется как минимум три врача общей практики, а также ЛОР, кардиолог и офтальмолог.

Главный врач камскополянской районной больницы Лилия Абдрахимова объяснила, что всеми силами старается решить проблему нехватки кадров. Сотрудники привлекают молодых специалистов, посещают медицинские вузы страны, рассказывают молодым врачам о всех плюсах работы в глубинке.



Одним из тех, кто приехал на работу в Нижнекамский район после окончания медицинского вуза, стал житель Пермского края Вадим Шайсултанов. Молодой специалист сейчас работает в Камских Полянах участковым терапевтом. Ведет прием в самом поселке, а также в двух деревнях.



Поначалу парню было страшновато, но постепенно все наладилось. «Работать мне здесь нравится, условия хорошие, зарплата тоже хорошая», – поделился молодой человек рассказал нашему корреспонденту молодой врач.



В 2020 году в камскополянскую больницу приедет еще один молодой специалист – кардиолог. Он будет работать по целевому направлению.



В целом за последние четыре года в Камские Поляны на работу привлечено восемь специалистов, пятеро из них – недавние выпускники вузов. Эта работа будет продолжена, чему поспособствует реализация федеральных программ.

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