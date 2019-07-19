Артисты дадут перекрестные концерты в Альметьевском, Новошешминском и Мензелинском районах

(Казань, 19 июля, «Татар-информ). Самодеятельные артисты Лениногорского, Черемшанского, Мензелинского и коллектива «Тукайлылар сынатмыйлар» Тукаевского района проведут перекрестные концерты в Татарстане, сообщают организаторы.



Концерты в республике пройдут 19 июля. В них также примут участие татарстанские парламентарии.



Артисты начнут выступать в Альметьевском районе, сельском доме культуры Тайсуганово – в 17.30. Затем дадут концерты в парке Победы в Набережных Челнах, парке имени Мусы Джалиля в Мензелинском районе.



Завершатся однодневные концерты в селе Новошешминск, в парке культуры и отдыха в 19:00.

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