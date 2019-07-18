В Болгаре завершился форум молодежи с участниками из Египта, Индонезии и Ирака

(Казань, 19 июля, «Татар-информ). В Болгарском музее-заповеднике завершился восьмой форум мусульманской молодежи. В работе форума приняло участие двести человек в возрасте от 18 до 30 лет, пишет газета «Яна тормыш».

Участники прибыли в Болгар со всех регионов России, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья. В работе молодежного форума также принимала участие молодежь из Египта, Индонезии и Ирака.

Работа форума посвящалась изучению Корана. Участники соревновались в интеллектуальных играх на знание священной книги, представляли творческие номера, состязались в спорте, проходили тренинги, направленные на пропаганду семейных ценностей.

В течение семи дней пребывания на болгарской земле форумчане смогли познакомиться с историческими памятниками древнего города, встретиться с интересными людьми. Особенно им запомнилась встреча с шейхом Лакримом, потомком Пророка Мухаммада, прибывшим из Марокко.

В финале форума состоялся конкурс чтецов Корана. Победителей и призеров поздравили муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и глава района Камиль Нугаев. Организатором форума выступило Духовное управление мусульман.

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