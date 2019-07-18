В одном из центральных парков Альметьевска отреставрируют мемориал участникам ВОВ

(Казань, 19 июля, «Татар-информ). В парке имени 60-летия нефти Татарстана будет отреставрирован один из значимых памятников Альметьевска – мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Реставрация пройдет в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы. Работы планируют завершить в 2020 году.



Мемориал был воздвигнут в 1975 году к 30-летию Победы и требует обновления. В ходе реставрационных работ на гранитных плитах будут размещены имена и фамилии всех участников войны Альметьевского района.



Местных жителей просят принять участие в увековечивании подвига участников Великой Отечественной войны.



«Для составления полного списка участников Великой Отечественной войны и увековечивания подвига и памяти ваших близких и родных людей просим вас принять участие в общем благородном деле», – призывает пресс-служба района.



Все желающие помочь, могут обратиться по телефону 8 (8553) 31-87-91 или в подростковый клуб «Ровесник».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.