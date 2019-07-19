На «доступном» пляже «Кама» в Нижнекамске соберутся «особенные» любители пляжного спорта

(Казань, 19 июля, «Татар-информ). 20 июля инклюзивный арт-кластер «Рубаха» проведет открытую встречу на доступном пляже «Кама». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



К участию приглашаются все любители активностей на свежем воздухе, открытые к новым знакомствам.



Организаторы подготовили для гостей адаптивные спортивные и интеллектуальные игры, мастер-классы по бадминтону, пляжному волейболу, бочча и дыхательной гимнастике.





Соревнования по бочча (спортивная игра на точность) среди людей с ограниченными возможностями приобретают все большую популярность. С каждым годом состязания собирают все больше участников, которые хотят попробовать себя в этом паралимпийском виде спорта.

Начало мероприятия запланировано на полдень.

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