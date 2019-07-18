Власти Нижнекамска проинспектировали ход капремонта многоэтажек

(Казань, 19 июля, «Татар-информ). Глава Нижнекамского района, мэр города Айдар Метшин проинспектировал ход капремонта многоэтажек. Градоначальник посетил дома на Школьном бульваре и 50 лет Октября, осмотрел рабочие площадки и пообщался с жителями. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Микрорайоны строили в 70-е года, когда город еще только возводился. Сейчас многоквартирные дома требуют комплексного подхода в ремонте, поэтому ремонт проводится капитальный: укрепляются балконы, идут фасадные работы, ремонтируются лестничные клетки.





Жители обращались к Айдару Метшину еще в 2018 году с просьбой сделать капитальный ремонт. Тогда глава города сообщил, что дома включены в программу на 2019-й.



Всего в этом году планируется отремонтировать 575 подъездов в многоквартирных домах, на это потребуется 192 млн рублей.





Большой ремонт в затронул в 2019 году 125 домов города и района, это замена сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, строители также провели замену лифтового оборудования, сделали ремонт крыш и фасадов.



В целом за десять лет в Нижнекамске капитально отремонтировали 740 жилых домов на сумму 5,6 млрд рублей. Это более 76% от всего жилого фонда.

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