В Лениногорске ищут виновных, организовавших огромную свалку после сноса зданий

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Несанкционированную свалку по улице Трубная города Лениногорска обнаружили инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ, сообщает пресс-служба ведомства.



Специалисты начала расследование. Как выяснилось, отходы при помощи спецтехники свозили сюда с места разбора зданий по улице Чайковского. Неизвестные лица организовали свалку на площади более 2 тыс. квадратных метров, объем незаконно сбрасываемых отходов составил 720 кубических метров.



Государственные инспекторы продолжают расследование.



Виновным грозит административная ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

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