Фейерверк в честь юбилейного Питрау в Мамадышском районе прогремит ровно в полночь

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Праздничный фейерверк, который станет частью фестиваля кряшенской культуры в Мамадышском районе, станет кульминацией «Питрау» и прогремит ровно в полночь, пишет газета «Нократ».



Источник отмечает, что раньше фейерверк закрывал Питрау, и гости могли увидеть залпы только после награждения батыров майдана, в этот раз небо Мамадыша озарится в конкретное время.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что праздник кряшенской культуры состоится 20 июля в Мамадышском районе в селе Зюри. Откроют праздничное мероприятие конные скачки в 16.30, музей «Питрау» и детская площадка «Сказка».





В день празднования добраться до майдана можно как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.



В этот день по маршруту Мамадыш – Зюри будут курсировать шесть автобусов. Начало движения в 16.00, обратно можно будет добраться тем же путем. Общественный транспорт будет работать до последнего клиента, интервал между автобусами составит 20 минут, а стоимость проезда – 70 рублей.



До места проведения праздника можно доехать на личном автомобиле.



«Координаты села Зюри для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): широта (latitude) 55.944931; долгота (longitude) 51.3496915. Географические координаты: широта 55°56′42″ с. ш.; долгота 51°20′59″ в. д.», – отмечает источник.

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