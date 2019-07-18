Татар-информ

18 июля 2019, 22:48

Экономика и финансы

Замглавы исполкома Челнов: Обязательно будем участвовать в новой госпрограмме поддержки моногородов

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Экономика и финансы

Замглавы исполкома Челнов: Обязательно будем участвовать в новой госпрограмме поддержки моногородов

С начала года резидентами ТОСЭР отгружено продукции на 5 млрд рублей, в бюджеты всех уровней поступило 3,5 млрд рублей налогов.

 (Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На форуме по развитию моногородов РФ, прошедшем недавно в Тольятти, была анонсирована новая государственная программа поддержки моногородов. Набережные Челны обязательно будут в ней участвовать, сообщил заместитель руководителя исполкома Эльдар Тимергалиев журналистам.

 

По словам спикера, с начала года резидентами челнинской ТОСЭР отгружено продукции на 5 млрд рублей, в бюджеты всех уровней поступило 3,5 млрд рублей налоговых отчислений. Льгот резиденты получили на 1 млрд рублей. Цифры говорят сами за себя: бюджетная эффективность положительная.

Однако есть в этой статистике и свой «тонкий момент»: поступления в муниципальный бюджет составили всего 90 млн рублей.

«С одной стороны ясно, что налоговые и другие преференции дают федеральный и региональный центры. А бонусом для моногорода становятся отчисления за счет НДФЛ, рабочие места и производства. С другой — хотелось бы, чтобы и на местах ощущали плоды деятельности по привлечению резидентов в свою ТОСЭР», — поделился мнением Тимергалиев.

По его словам, подвижки в перераспределении бюджетных средств есть. На федеральном уровне готовится госпрограмма по поддержке моногородов, которая несколько изменит существующую налоговую практику. Новый инструмент, который называется TIF, представил в общих чертах в Тольятти министр экономики и промышленности РФ Максим Орешкин. Он сообщил, что участники программы из числа моногородов смогут возвращать весомую долю налоговых отчислений резидентов ТОСЭР и направлять их на осуществление местных проектов — создание общественных пространств, строительство дорог к предприятиям резидентов и другое.

Набережные Челны обязательно будут заявляться и участвовать в этой программе, заявил представитель исполкома.

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