Поколение дзен и социальных сетей: в Казани обсудили влияние цифровизации на общество

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани российские эксперты и представители различных организаций Татарстана обсудили вопросы влияния цифровизации на жизнь общества.

На втором заседании экспертного клуба «Волга» эксперты обсудили вопросы на тему «От цифрового общества к цифровой демократии». Они затронули тему того, как цифровизация качественно меняет жизнь граждан в сфере образования, медицины государственных и социальных услуг, в каких аспектах общество особенно нуждается в цифровизации, как меняется избирательная парадигма в свете цифровизации.

Эксперты подняли вопросы о том, как цифровизация формирует новые отношения в обществе, может ли она повлиять на законотворчество, какие риски она может в себе нести.

«Новое поколение — это, прежде всего, совсем новая культура, они поколение дзен. Сейчас люди настраивают все под себя, и телевидение и Интернет. И на сегодняшний день все цифровые технологии позволяют нам чувствовать себя уникальным в этом мире», — отметила социолог Лариса Паутова.

Она добавила, что современное поколение и люди более старшего возраста чувствуют необходимость жаловаться, и цифровые технологии это позволяют.

«Обращая внимание на вопросы о современном поколении, хотел бы отметить, что наши дети нам не верят, потому что мы перед ними не материмся. Потому что наши дети находятся в таком поле треша, во многом благодаря соцсетям», — подчеркнул управляющий партнер Агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

Он отметил, что единственный способ коммуницировать с современным поколением — это сделать так, чтобы они нас не замечали.

Второе заседание экспертного клуба «Волга» также посетили и депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Ильшат Аминов и руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев.

«Я хочу сказать, что проблем в цифровизации очень много, но самая важная — это вопросы свободы личности и ответственности за сказанные в Интернете слова», — отметил Аминов.

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