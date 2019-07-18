Ленар Шафигуллин из Татарстана возглавил Нижегородское УФАС России

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Ленар Шафигуллин из Татарстана назначен руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте УФАС по Нижегородской области.

Указ о назначении подписал руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Ранее Ленар Шафигуллин занимал пост директора Учебно-методического центра Федеральной антимонопольной службы, куда пришел с должности замруководителя УФАС по Республике Татарстан.

Ленар Шафигуллин закончил Казанский государственный технологический университет по специальности «менеджмент» и Академию труда и социальных отношений в Москвае по специальности «юриспруденция». Имеет классный чин советника государственной гражданской службы РФ 1-го класса.

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