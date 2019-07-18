Форвард Андрей Кощеев продлил контракт с УНИКСом

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС договорился о подписании нового контракта с форвардом Андреем Кощеевым, сообщается в официальном Twitter`е казанской команды. Состав команды теперь практически укомплектован.
Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано по системе «1+1». Кощеев дважды выигрывал бронзу Единой лиги ВТБ (2015/16, 2018/2019). Форвард выступает за УНИКС с 2017 года.
Таким образом, селекционная кампания УНИКСа практически завершена. После завершения минувшего сезона покинули команду Мелвин Эджим, Трент Локетт, Морис Ндур, Антон Понкрашов (перешел в питерский «Зенит»), Максим Шелекето, Пиеррия Хенри.
С действующими контрактами или с продленными остались в УНИКСе с прошлого сезона Павел Сергеев, Реймар Морган, Эрик Макколлум, Артем Клименко, Джамар Смит, Андрей Кощеев, Евгений Колесников и Костас Каймакоглу.
Пополнили ряды казанцев россияне Дмитрий Узинский (перешел из «Нижнего Новгорода»), Валерий Лиходей («Анвилл», Польша), исландец Хаукур Палссон («Нантер», Франция), американец Алекс Тайес и грек Вангелис Манцарис. То есть, команда уже укомплектована на 99%. Вполне возможно, что в августе УНИКС приобретет еще одного-двух новичков. Одним из которых может стать российский центровой польской «Легии» Руслан Патеев.
Тренерский штаб УНИКСа изменений не претерпел: главный тренер грек Димитрис Прифтис, его земляки помощники Томас Нику, Василис Симчак, Харис Гларос, немецкий специалист по функциональной подготовке Маркус Линднер, россиянин Артур Бигеев, спортивный директор итальянец Клаудио Колдебелла.