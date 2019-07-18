Команда Татарстана заняла второе место на чемпионате Европы по гребле на лодках «Дракон»

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Команда Татарстана заняла второе место в чемпионате Европы по гребле на лодках «Дракон» среди национальных и клубных команд. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Команду поздравил министр экологии и природных ресурсов РТ, президент Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Александр Шадриков.

«Вы блестяще справились с задачей — взяли серебро. Это и ваша большая личная победа, и достойный вклад в развитие гребли на байдарках и каноэ Республики Татарстан», — сказал он.

Соревнования, в которых участвуют спортсмены из России, Венгрии, Германии, Молдовы, Румынии и Франции, проходят с 18 по 21 июля на Гребном канале в Крылатском.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Набережные Челны на первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года приехали 400 спортсменов со всей страны.

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