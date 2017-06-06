Президенту Татарстана предложат пересмотреть нормативы накопления ТКО

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Президенту Татарстана в ближайшее время предложат пересмотреть норматив накопления твердых коммуниальных отходов. Инициатива исходит от республиканского Совета по предпринимательству и института Уполномоченного по защите прав предпринимателей, рассказала и.о. Уполномоченного по защите прав предпринимателей Венера Камалова.

«В связи с тем, что норматив явно завышен, мы будем будем вносить предложение о пересмотре нормативов, адресованное первому лицу республики. Сделаем это в ближайшее время», — сообщила Камалова корреспонденту ИА «Татар-информ».

Инициативу уже поддержали Министрой РТ, Госкомитет Татарстана по тарифам, Росприроднадзор РФ по РТ и Центр социально-экономических исследований республики.

В перспективе в РТ могут изменить постановление Кабинета министров, которое регулирует нормативы по ТКО. Но это небыстрый процесс, уверен генеральный директор УК ПЖКХ Сергей Богатов.

«Сначала 1 год — 4 сезона замеры фактического накопления ТКО должна будет производить специализированная организация», — рассказал он об особенностях процедуры.

Об необходимости пересмотреть нормативы по ТКО необходимо заявить на федеральном уровне, отметила Камалова: «Мы уже приглашены на федеральные обсуждения, которые состоятся в августе этого года и готовы транслировать предложения регоператоров РТ».

Напомним, что с 1 января 2019 года граждане платят за вывоз мусора, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Размер установленного тарифа составил 439,03 рублей за куб. метр. В западной зоне Татарстана работает УК «ПЖКХ», а в восточной — челнинское ООО «Гринта».

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