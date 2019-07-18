Haier становится тем магнитом, который притягивает новых резидентов в ТОСЭР Набережных Челнов

(Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Индустриальный парк Haier уже становится тем магнитом, который притягивает новых резидентов в ТОСЭР Набережных Челнов, заявил заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев журналистам.

В пример он поставил компанию по производству газовых котлов, которая хочет войти в челнинскую ТОСЭР. По словам ее руководства, определяющим фактором при выборе места для нового предприятия стало наличие здесь компании Haier. Китайский холдинг, как известно, намерен построить в Челнах несколько заводов по производству стиральных машин, телевизоров и другой сложной бытовой техники.

Таким образом, в Закамье возникает целый кластер производителей бытовой техники и его компонентов. По мнению Тимергалиева, производитель отопительного оборудования — это самое ценное в челнинской ТОСЭР.

Поскольку в газовом оборудовании используются те же компоненты, что, например, в холодильниках. Если изготовитель отопительных систем разместится здесь, то благодаря локализации производства компонентов для бытовой техники, он значительно удешевит свою продукцию, пояснил Тимергалиев.

«Я считаю большим достижением тот факт, что потенциальные резиденты во главу угла своих интересов ставят не льготы ТОСЭР, а возможность найти новых партнеров для бизнеса», — подчеркнул спикер.

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