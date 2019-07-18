Российское экологическое общество объявило благодарность «Татнефти» за достижения в области экологии

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Российское экологическое общество провело в Казани очередную стратегическую сессию по Нацпроекту «Экология», отметив социально-ответственные компании, принимающие активное участие в реализации экологической политики. Одной из первых благодарность за бережное отношение к природе получила «Татнефть».

Награждение состоялось в Торгово-промышленной палате РТ при участии министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова, председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева, заместителя председателя Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Рината Гайзатуллина. Благодарность ПАО «Татнефть» вручил руководитель рабочей группы по экологии и природопользованию экспертного совета при Правительстве РФ, председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов.

«Бережное отношение к окружающей среде и рациональное использование природных ресурсов являются одними из главных приоритетов деятельности компании. Корпоративная экологическая программа и масштабные природоохранные мероприятия направлены на то, чтобы уровень техногенной нагрузки на природную среду не превышал потенциала самовосстановления экосистем», — прокомментировали награждение в «Татнефти».

Реализуя капиталоемкие бизнес-проекты, «Татнефть» традиционно придерживается ключевого приоритета — обеспечение высокого уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Результаты последовательных действий в этой области — снижение техногенной нагрузки на природную среду до уровня потенциала самовосстановления экосистем. Кроме этого компания реализует Программу восполнения лесов. С начала ее реализации в 2013 году высажено более 9 млн зеленых насаждений, что составляет около 5 тыс. гектар. В 2018 году на обеспечение экологической безопасности в 2018 году компанией было направлено более 11 млрд рублей.

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