Татар-информ

18 июля 2019, 18:41

Сельское хозяйство

В Минсельхозпроде Татарстана обсудили перспективы сотрудничества с коллегами из Республики Дагестан

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Сельское хозяйство

В Минсельхозпроде Татарстана обсудили перспективы сотрудничества с коллегами из Республики Дагестан

Программа визита делегации Дагестана включает посещение ряда предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств в районах.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Минсельхозпроде Татарстана обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Дагестана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ведомстве.

В Минсельхозпроде Татарстана побывала делегация Дагестана во главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия этой республики Магомедом Шапиевым. Также в составе делегации – начальник Управления животноводства и племенной работы Минсельхозпрода Республики Дагестан Магомедбашир Халималов и начальник Управления растениеводства, земельных и имущественных отношений Назим Рамазанов.

В ходе встречи во Дворце земледельцев первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов рассказал гостям о достижениях АПК республики, отметил, что в регионе сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей.

Как отметил Магомед Шапиев, делегации Дагестана интересен опыт Татарстана в растениеводстве, опыт организации селекционно-племенной работы в животноводстве. По его словам, в Дагестане животноводство – приоритетная отрасль, ее продукция составляет 56% от валового регионального продукта. В настоящее время аграрным ведомством Дагестана ведется работа по разработке стратегии развития овцеводства.

«72% поголовья составляет дагестанская горная порода овец. Животные содержатся на вольном выпасе, что положительно влияет на качество получаемого мяса и его высокие вкусовые качества. Поэтому мясная продукция пользуется спросом и хорошо идет на экспорт», – проинформировал татарстанских коллег Магомед Шапиев.

Николай Титов заметил, что Татарстан ежегодно закупает овец в Дагестане на праздник Курбан-байрам. Также первый замминистра сообщил о заинтересованности Татарстана в разведении овец на территории республики, обратив внимание на имеющиеся ресурсы и возможности аграриев для производства экологически чистой органической продукции.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, коллеги из Дагестана побывают в ряде сельхозпредприятий, нескольких районах республики. Так, сегодня делегация посетила Казанский ипподром, агропромышленный парк "Казань", головное племенное предприятие "Элита", тепличный комбината "Майский" и с интересом знакомилась с деятельностью этих предприятий.

«Кроме того, гости планируют посетить в Пестречинском районе семейную ферму по производству молока и птицы, агрофирму "Ак Барс Пестрецы", в Тюлячинском районе – ряд крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Биек Тау"», – рассказал начальник отдела организационной работы и социального развития Минсельхозпрода РТ Эльс Бурганов.

По словам собеседника агентства, также намечена поездка в Алексеевский район с посещением объектов местного райпо и Спасский район – с посещением достопримечательностей г. Болгар.

«Обширная программа рабочего визита делегации из Республики Дагестан рассчитана на несколько дней», – отметили в аграрном ведомстве республики.  

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