Татар-информ

18 июля 2019, 17:57

Экономика и финансы

«Татнефть» сформирует первый в России кластер по выпуску композитов и изделий из них

Экономика и финансы

«Татнефть» сформирует первый в России кластер по выпуску композитов и изделий из них

Фото: архив/Егор Никитин

Нефтяники выбрали технологию итальянской компании Conser, которая уже используется на заводах Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах и США.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» планирует сформировать в Татарстане первый в РФ кластер по выпуску композитов, который будет представлять собой единую производственную цепочку от получения попутного нефтяного газа до выпуска конечной продукции. При организации производства планируется использовать экологичные технологи. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе «Татнефти».

«Компания уже стала первопроходцем в России по созданию кластера из высокотехнологичных предприятий, выпускающих композитные материалы и изделия из них, — он включает заводы „П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно“, „Татнефть-Пресскомпозит“ и „КАМАТЕК“», — отметили в «Татнефти».

Кластер по выпуску композитов планируется сформировать на территории Особой экономической зоной (ОЭЗ) Альметьевского района под названием «АлмА». Инициатором проекта выступило правительство Татарстана. На территории кластера к 2022 году планируется разместить ряд производств в том числе по выпуску малеинового ангидрида, полипропилена, акрилонитрила и углепластиков. Малеиновый ангидрид в этой цепочке наиболее важный продукт, поскольку он является основой для выпуска связующих смол, которые объединяют карбоновые волокна в сверхпрочный и легкий карбон.

На сегодняшний день малеиновый ангидрид не выпускается в России, и «Татнефть» станет первой компанией в нашей стране, которая наладит его производство по программе импортозамещения. Стоит отметить, что малеиновый ангидрид имеет широкое применение и в других сферах. Он используется для выпуска фармацевтических препаратов, моющих средств, пластификаторов Он находит применение в сельском хозяйстве и даже в пищевой промышленности, например, для синтеза яблочной кислоты.

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» руководитель проектного офиса по развитию нефтегазохимического комплекса Сирень Сахапов, выпуск малеинового ангидрида планируется наладить на территории Миннибаевского ГПЗ, а заводы по выпуску углепластиков в непосредственной близости от этого завода. Карбон из Татарстана не должен уступать мировым образцам по всем видам характеристик. Ожидается, что акрилонитрил и углеволокна найдут широкое применение в ветрогенерации, самолетостроении судостроении.

Инновационные производства будут развиваться в рамках строительства первой очереди нефтегазохимического комплекса «Татнефти», который рассчитан на переработку 390 тыс. тонн газового сырья в год. Реализация проекта позволит привлечь инвестиции в развитие экономики Альметьевского района в размере 80 млрд рублей, создать дополнительно около 4 тыс. рабочих мест.

При реализации проекта планируется использовать новейшую итальянскую технологию лицензиара Conser, отвечающую самым высоким требованиям безопасности. Она является самой передовой в части надежности, энергоэффективности и отсутствия выбросов в атмосферу и воду. Все отходы обезвреживаются. Образующийся пар используется внутри производства, в том числе для выработки электроэнергии. На текущий момент по данной технологии уже построено четыре завода в Европе. Аналогичные производства по технологии Conser есть в США, Объединенных Арабских Эмиратах и в Китае.

Как отметили в «Татнефти» проект строительства нефтегазохимического комплекса будет вынесен на общественные слушания, где каждый из жителей сможет высказать свое мнение, задать интересующие вопросы, на которые ответят эксперты проектного института, разработчики процесса, химики. После этого предстоит прохождение Государственной экологической экспертизы.

«Процесс будет максимально открытым. Альметьевская земля — наш общий дом, где живем мы, наши родители, дети и внуки, и мы сделаем все для защиты среды обитания в нашем регионе», — отметили в компании «Татнефть».

 

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