Рустам Минниханов рассказал на форуме «Сэлэт» о своих увлечениях в молодости

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил площадку VIII Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт» пообщавшись с участниками образовательных сессий. В числе прочего руководитель республики дал интервью радиостанции форума, рассказав о своих увлечениях в молодости. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На площадке форума Рустам Минниханов ознакомился с инфраструктурой палаточного городка, посетил лаборатории и мастерские. Также Президент РТ осмотрел магазин молодежной одежды и аксессуаров «SeletStore», лабораторию искусственного интеллекта «Санак-лаб», выставку картин «Шэхри Билэр».

На площадке, посвященной теме экологии и защиты окружающей среды, Рустаму Минниханову представили небольшой садовый участок, где летом дети выращивают различные овощи. Президент Татарстана присоединился к ребятам и посадил семена микрозелени.

«В палатке радиостанции форума „Сэлэт“ ведущая взяла у Президента Татарстана небольшое интервью. В частности, юная диджей спросила, какие увлечения были у него детстве. Рустам Минниханов отметил, что он, как и все мальчишки, любил играть в футбол и волейбол, зимой — кататься на лыжах, а также всегда интересовался автомобилями и мотоциклами», — отметили в пресс-службе.

Затем Рустам Минниханов прошел к фестивальной зоне SeletFest. Приветствуя участников форума, он подчеркнул, что каждый год площадка «Сэлэт» развивается, улучшается инфраструктура, увеличивается количество смен.

Международный форум «Сэлэт» организован на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника в Алексеевском районе. В этом году участниками и гостями шести смен форума станут 18 тыс. человек из Татарстана и других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников — победители и призеры предметных олимпиад, научных конференций, творческих фестивалей и спортивных соревнований.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.