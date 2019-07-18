(Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах возникли затруднения с размещением резидентов ТОСЭР пищевого профиля, сообщил заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев журналистам.

У нас немало заявок от компаний пищевого профиля, которые собираются открывать свои производства в рамках челнинской ТОСЭР, заявил спикер. Кроме компании «Чоко рай» Сергея Акульчива, который в этом году запускает свое предприятие по производству кондитерских изделий, в территорию опережающего развития просится производитель орехового масла и пастилы.

«У этого бизнеса мини-формат. А малому бизнесу мы оказываем помощь с большим удовольствием. У нас в ТОСЭР до 70% резидентов — представители МСБ. И, казалось бы, какие могут быть затруднения с его размещением. Однако они возникли. Дело в том, что существуют ГОСТЫ, определяющие наличие определенных санитарных зон между предприятиями пищевой промышленности. Мы в эти ГОСТы не вписываемся и уже ходатайствуем об их пересмотре. Ибо для Набережных Челнов крайне важно развивать пищевой кластер. Это одно из направлений, которое может спасти нашу экономику от монопрофиля», — заметил Тимергалиев.

Тимергалиев также отметил, что при поиске свободных участков для пищевиков исполком ориентируется не только на аккредитованные индустриальные парки и муниципальные земельные участки, но и на свободные площади, который предлагает местный бизнес.

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