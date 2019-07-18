Татар-информ

18 июля 2019, 15:20

Экономика и финансы

Альфа-Банк запустил новый формат инвестиционного профилирования

Экономика и финансы

Альфа-Банк запустил новый формат инвестиционного профилирования

Инвестиционное профилирование — это оценка финансового опыта, ожиданий клиента по доходности и его толерантности к риску, горизонта возврата средств.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Альфа-Банк ввел стандартизированный подход к работе с клиентами-розничными инвесторами, который позволяет лучше защитить их интересы и повысить качество инвестиционных рекомендаций. Для этих целей банком было разработано и сертифицировано по стандартам ЦБ РФ специальное программное обеспечение, которое используется в ходе так называемого инвестиционного профилирования.

Инвестиционное профилирование — это оценка финансового опыта, ожиданий клиента по доходности и его толерантности к риску, горизонта возврата средств. Этот этап очень важен: от понимания того, к какому типу относится инвестор и какие цели он перед собой ставит, напрямую зависит результат финансовых операций. Профилирование проводится при первой встрече и далее — ежегодно для актуализации информации о клиенте.

Процедура выглядит как анкетирование, которое проводится в отделении VIP-менеджером Альфа-Банка или финансовым советником Alfa Private. Кроме ответов клиента также анализируется его текущий портфель, что позволяет четче определить особенности его финансового поведения. По итогам общения клиент сразу же получает SMS со ссылкой на описание своего риск-профиля и, подписав его ответным сообщением, может получить адресную рекомендацию купить или продать инвестиционные продукты на конкретных условиях. Риск-профиль влияет на набор предлагаемых финансовых инструментов и распределение средств между ними.

Уникальный алгоритм построения портфеля консолидирует 11 программных систем и экспертизу 14 подразделений Альфа-Групп, участвовавших в разработке ПО. Сервис доступен всем категориям инвесторов, в том числе неквалифицированным, с пакетами «Премиум», «Максимум» и «Private». Сумма портфеля не ограничена и зависит только от продуктов в портфеле — клиент может начать инвестировать даже, к примеру, с 10 000 рублей. При этом, согласно 397-ФЗ, банк несет ответственность за то, что индивидуальная инвестиционная рекомендация соответствует профилю риска клиента.

«Благодаря усилиям Банка России и профессионального сообщества, процесс продажи инвестиционных продуктов становится все более прозрачным, что, безусловно, защищает интересы клиентов, особенно неквалифицированных. В свою очередь, рост качества инвестиционного консультирования влияет на получаемый клиентами доход. В этом заинтересованы и банки. Мы ожидаем, что внедрение нового программного обеспечения позволят расширить базу клиентов, начавших инвестировать с Альфа-Банком, и увеличить продажи инвестиционных продуктов», — подчеркнул руководитель дирекции брокерских операций Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

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