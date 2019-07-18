Бизнесмен из Чистополя, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов, выплатил 6,3 млн долга

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Предприниматель из Чистополя, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, выплатил 6,3 млн долга, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В процессе следствия обвиняемый в полном объеме признал вину, а также погасил задолженность в полном объеме. В результате, на основании представленных следствием материалов уголовного дела, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с полным погашением недоимки по налогам, включая пенни и штрафы», – рассказал Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 2015 по 2018 год мужчина закупал в Чистополе у рыбаков свежую речную рыбу, после чего продавал ее от имени шести подконтрольных фирм. При этом ни в своей налоговой декларации, ни в декларациях организаций он не указал эту информацию.

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