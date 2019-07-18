В Татарстане экипаж ДПС помог добраться до больницы женщине, у которой за рулем начались роды

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли 29-летней женщине добраться до роддома. Она выехала из Арска в республиканский перинатальный центр РКБ, когда почувствовала, что у нее начинаются роды, сообщил замначальника отдела пропаганды БДД Управления ГИБДД МВД по РТ Рафаэль Сагдиев.

«Экипаж ДПС заметил автомобиль, который двигался с подозрительно низкой скоростью. Остановив транспортное средство, полицейские увидели за рулем автоледи, которая вот-вот родит», – рассказал Рафаэль Сагдиев.

Сотрудники ГИБДД лейтенант полиции Тимур Хакимов и сержант полиции Линар Галеев решили помочь женщине. Включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, они сопроводили ее автомобиль до больницы.

Вскоре на свет появился мальчик. Новоиспеченный отец сообщил автоинспекторам, что роды прошли без осложнений и поблагодарил их за помощь. О подвиге полицейских мужчина рассказал пользователям казанских соцсетей.

«Огромное спасибо сотрудникам ДПС, 14 июля они сопроводили автомобиль от Каменки, где они патрулировали, до РКБ. У жены начались схватки и отошли воды. Благодаря им, по городу доехали быстро и без светофоров», – написал в соцсетях отец малыша.

Полицейские планируют навестить малыша и его маму после того, как их выпишут из роддома.

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