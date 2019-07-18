Эльдар Тимергалиев: Лучше «сарафанного радио» для привлечения иностранных компаний ничего нет

(Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Для привлечения иностранных компаний в ТОСЭР лучше, чем «сарафанное радио», еще ничего не придумано, заявил журналистам заместитель руководителя исполкома Автограда Эльдар Тимергалиев на встрече, посвященной итогам работы Набережночелнинской ТОСЭР в первом полугодии.

Итальянская компания «Кёниг Модуло» намерена полностью сконцентрировать в Набережных Челнах производственные мощности, которые на данный момент рассредоточены по всей России, сообщил спикер.

Компания с итальянскими корнями «Кёниг Модуло Ру Челны» является резидентов челнинской ТОСЭР. Она специализируется на выпуске автокомпонентов для грузовых автомобилей. Изначально планировалось, что объем инвестиций резидента составит 125 млн рублей. Через год деятельности на челнинской земле у «Кёниг Модуло» возникли намерения по расширению своего присутствия в Автограде.

«Недавно у меня состоялся телефонный разговор с руководством компании. Было сказано, что за то время, которое представители «Кёниг Модуло» провели в Челнах, они высоко оценили уровень инфраструктурной подготовки города, удобную логистику, хорошие партнерские отношения с администрацией Челнов и решили полностью сосредоточить свои российские производства здесь», — сообщил представитель исполкома.

Он также отметил, что муниципалитету Автограда приятно получать такие отзывы. «Ведь они не только нам высказывают свои положительные суждения. Они дают хорошие рекомендации Набережным Челнам и другим иностранным компаниям. А лучше, чем „сарафанное радио“, когда один иностранец хвалит бизнес-климат нашего города другому, ничего быть не может!» — заявил Тимергалиев.

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