На время «Ночного велофеста» в Казани ограничат движение транспорта

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На время Ночного велофеста с 20 на 21 июля в Казани ограничат движение транспортных средств, информирует пресс-служба мэрии Казани.

Ограничение продлится с 22.00 20 июля до 4.00 21 июля и будет распространяться по всему маршруту мероприятия.

Так, с 22.45 до 23.30 20 июля движение перекроют по проезжей по проспекту Ямашева, которая расположена на участке от улицы Чистопольская до Сибирского тракта, затем по двум участкам Сибирскомого тракта — от проспекта Ямашева до улицы Академика Арбузова и от улицы Академика Арбузова до улицы Халитова.

В период с 23.30 20 июля до 00.50 21 июля будет введено ограничение движения по Сибирскому тракту на участке, находящемся в промежутке от улицы Халитова до улицы Дорожная), улице Мира (на участке от улицы Дорожная до улицы Халезова). Кроме того, в это время будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Халезова (на участке от улицы Мира до улицы Советская), улице Советская (на участке от улицы Халезова до улицы Начальная), улице Начальная (на участке от улицы Советская до улицы Тополевая).

На полчаса — с 00.50 до 01.20 — 21 июля запланировано полное перекрытие движения транспортных средств по улице Тополевая (на участке, расположенном в промежутке от улицы Начальная до улицы Липатова) и улице Липатова (от улицы Тополевая до улицы Советская).

Больше чем на час — с 01.20 до 02.30 — в этот же день полностью закроют улицу Липатова (на участке от улицы Советская до улицы Главная), улицу Главная (в промежутке от улицы Липатова до улицы Халезова), улицу Халезова (в промежутке от улицы Главная до улицы Мира). Кроме того, на данный период времени проехать будет нельзя по улице Мира (в промежутке от улицы Парковая до улицы Дорожная), Сибирскому тракту (на участках, располагающихся от улицы Дорожная до переулка Яснополянский и от переулка Яснополянский до улицы Академика Арбузова).

21 июля в период с 02.30 до 03.00 движение транспорта ограничат по Сибирскому тракту (в промежутке от улицы Академика Арбузова до улицы Космонавтов), улице Николая Ершова (в промежутке от улицы Космонавтов до улицы Патриса Лумумбы).

Следующее ограничение движения транспорта 21 июля — с 03.00 до 04.00 — коснется улиц Николая Ершова (на участке от улицы Гвардейская до улицы Зинина), Вишневского (в промежутке от улицы Николая Ершова до улицы Подлужная), моста Миллениум (на участке от улицы Подлужная до проспекта Фатыха Амирхана), проспекта Фатыха Амирхана (в промежутке от моста Миллениум до улицы Сибгата Хакима). Коме того, ограничат движение по улицам Сибгата Хакима (на участке от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Чистопольская) и Чистопольская (в промежутке от улицы Сибгата Хакима до проспекта Ямашева), кольцевой дороге вокруг стадиона «Казань Арена».

Напомним также, что участники велофеста соберутся у стадиона «Казань Арена» в 22.00. Присоединиться к Ночному велофесту можно до 22.00 20 июля — в это время завершается регистрация на участие в нем.

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