Татар-информ

18 июля 2019, 17:12

Общество

В период весеннего призыва на военную службу от Татарстана отправились 84 юнармейца

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Общество

В период весеннего призыва на военную службу от Татарстана отправились 84 юнармейца

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Они будут служить в воинских частях ВДВ, в рядах военно-космических войск, в воинских частях ВМФ и в ракетных войсках стратегического назначения.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). За время весеннего призыва от Республики Татарстана в ряды российской армии отправились служить 84 юнармейца. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Военного комиссариата РТ Дмитрий Гурылев.

«Весной 2019 года из Республики Татарстан в войска направлено 84 члена движения „ЮНАРМИЯ“. Они служат в воинских частях ВДВ, в рядах военно-космических войск, в воинских частях ВМФ и в ракетных войсках стратегического назначения», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что 109 юнармейцев направленно для поступления военные профессиональные образовательные организаций Министерства обороны Российской Федерации.

«В ходе весенней призывной кампании Военным комиссариатом Республики Татарстан осуществлялось направление граждан, призванных из всех районов Республики Татарстан, в подшефные воинские части. Весной 2019 года в 47 подшефные воинские части направлено более 1,2 тыс. призывников», — сказал Гурылев.

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан было обеспечено сопровождение трех воинских команд и посещено 14 воинских частей.

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