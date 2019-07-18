В Казани задержали адвоката, который за полтора миллиона был готов отказаться от помощи клиенту

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани задержали адвоката, который за полтора миллиона рублей был готов отказаться от помощи клиенту, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следователей, в прошлом году против казанца возбудили дело о хищении имущества и долей капитала одного из предприятий. В мае этого года он обратился в центр общественных процедур с заявлением о том, что дело возбудили необоснованно», – рассказал Шептицкий.

После этого адвокат центра заверил руководство предприятия, что за полтора миллиона рублей может повлиять на ход расследования в их пользу. 16 июля в одном из ресторанов Казани его задержали после получения денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователи изучают обстоятельства случившегося.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.