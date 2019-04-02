По итогам весеннего призыва от Татарстана отправились служить более 3 тыс. человек

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). По итогам весенней призывной кампании от Татарстана на военную службу отправились более 3 тыс. человек. Поставленное задание перед военным комиссариатом республики выполнено в полном объеме. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Военного комиссариата РТ Дмитрий Гурылев.

«На призывные комиссии вызывалось более 17 тысяч 500 призывников, явилось 99,8% от числа вызывавшихся. В войска для прохождения военной службы по призыву направлено более 3300 человек. На альтернативную гражданскую службу направлено 6 человек. Показатель годности к военной службе весной 2019 года за Республику Татарстан составил 77,5%», — отметил спикер.

Он добавил, что установленное штабом военного округа задание на призыв республикой и всеми муниципальными районами и городскими округами выполнено в полном объеме.

Призывники, которые имеют высокую категорию годности к военной службе, направлены: в Воздушно-десантные войска и части специального назначения — 8%, в части Военно-морского флота — 8,2%, в части национальной гвардии — 6%, в учебные части Сухопутных войск — 19%. Это более 1430 призывников (41,2% от направленных).

Кроме того, от республики 10 призывников направлены для прохождения службы в Президентский полк Службы Коменданта Московского Кремля, 15 призывников направлено в 154-й отдельный комендантский Преображенский полк города Москва и 15 призывников направлено в Московский 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк.

Призывные комиссии по муниципальным образованиям работали над призывом граждан старших возрастов и граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

В период весенней призывной кампании 2019 года направлено в войска 805 призывников, имеющих высшее образование (24,2% от задания), имеющих среднее профессиональное образование 1,8 тыс. человек (56,3% от задания), всего 2,6 тыс. человек (80,5% от задания).

«В ходе весеннего призыва 2019 года в войска направлено 2115 призывников (63,7% от задания на призыв), достигших 20-летнего возраста и старше, в том числе женатых 32 призывника, из них 13 имеющих детей», — сообщил Гурылев.

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