(Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). До конца года в ТОСЭР Набережных Челнов свои производства запустят 13 компаний. Об этом стало известно на пресс-конференции с участием заместителя руководителя исполкома Автограда Эльдаром Тимергалиевым.

В числе новичков — ООО «Зиас Машинери Поволжье» — производитель навесных и вентилируемых фасадных конструкций вложит в новое предприятие 67 млн рублей и создаст 31 рабочее место.

«В этом году на челнинской площадке побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, он выразил свою поддержку компании и пожелал удачи в части закрепления на татарстанской земле. На данный момент предприятие получает заказы из Московской области. Надеемся, что его продукцией заинтересуются и местные строительные компании», — отметил Тимергалиев.

Также удачным приобретением Тимергалиев назвал вхождение в ТОСЭР ООО «Цеммаркет Кама», которое специализируется на производстве товарного бетона. Предприятие поэтапно должно вложить в свое производство 240 млн рублей. Новый тип продукции на челнинской земле осваивает ООО НПП «КАМА», выпускающий сильфонные компенсаторы. Его объем инвестиций составит 61 млн рублей.

Событием года наверняка станет запуск индустриального парка Haier, которое планируется провести 28 августа при участии Президента РТ Рустама Минниханова и основателя корпорации Haier господина Чжана Жуйминя.

Кроме того, в 2019 году ожидается запуск компании «Химресурс» по производству эпоксидной смолы. Эпоксидная смола является стратегическим и абсолютно импортным продуктом — российскими компаниями не производится, сообщил спикер. Хотя используется во многих отраслях, в том числе и в космической.

Тимергалиев заявил, что одним из потребителей новой продукции станет резидент челнинской ТОСЭР — компания «ЗаряД», которая, как известно, недавно в Москве подписала соглашение с Росатомом. Росатом (UMATEX) приобрел 50% доли компании «ЗаряД». Партнеры уже анонсировали планы, согласно которым челнинский резидент собирается запустить широкую линейку спортивных товаров.

Сегодня в челнинской ТОСЭР сосредоточено 79% резидентов всех территорий опережающего развития Татарстана и 10% России, подчеркнул Тимергалиев.

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