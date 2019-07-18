(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Носителями норовируса, которым заразились татарстанские дети в Крыму, оказались сотрудники столовой, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым.

«В процессе лабораторных обследований лиц и объектов окружающей среды для определения источника инфекции, было установлено носительство норовируса у сотрудников столовой оздоровительного лагеря "Лучистый". К распространению инфекции могло привести несоблюдение личной гигиены во время работы», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Сотрудников отправили на консультацию и лечение, а на пищеблок привлекли дополнительный персонал.

В Роспотребнадзоре отметили, что на месте продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Ситуация остается на контроле специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Следком Крыма возбудил уголовное дело после массового отравления детей из Татарстана в лагере «Лучистый» в Евпатории.

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