Фестивалю «Созвездие-Йолдызлык» предложили стать партнером международного лагеря «Артек»

(Казань, 18 июля, «Татар-информ). Фестивалю «Созвездие-Йолдызлык» предложено стать партнером международного лагеря «Артек». Накануне в Крыму об этом сообщил генеральный директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко на открытии гала-концерта фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» на главной сцене «Артека», сообщает оргкомитет фестивального движения.



Свое творчество на «Артек Арене» представили 250 лауреатов и победителей фестиваля из 22 районов Татарстана.



Константин Федоренко отметил, что потрясен уровнем организации концерта и красотой представленных номеров. По его словам, на протяжении 16 лет фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» дарит свое творчество всем артековцам в рамках летней смены, поэтому созрело решение расширить партнерство и вместе с ним границы фестиваля.





Генеральный директор пообещал направить свое предложение Президенту Татарстана Рустаму Минниханову о проведении ежемесячных концертов «Созвездия» в «Артеке», предоставлении 300 бесплатных путевок, а также совместной работе педагогического корпуса и обмене опытом по работе региона с творческой молодежью.



«Вместе с тем, мы благодарим Рустама Нургалиевича Минниханова за большую работу по формированию мировой молодежной творческой элиты», – отметил Константин Федоренко.



Творческая смена талантливых детей Татарстана в Крыму проходит с 6 по 23 июля. Участники фестивального движения уже выступили с большими бесплатными концертами для офицеров и матросов Черноморского флота России, ветеранов-подводников и жителей Севастополя в Балаклавском подземном военно-историческом музейном комплексе и Доме офицеров флота.



20 июля участники фестиваля дадут традиционный концерт на центральной площади Бахчисарая, который завершится праздничным салютом.

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