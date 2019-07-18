В Мамадыше объявили кастинг для съемок фильма «Сумбуль»

(Казань, 18 июля, «Татар-информ). В Мамадыше объявили конкурсный отбор для фильма «Сумбуль», съемки которого стартуют 19 июля в селе Шадчи, пишет газета «Нократ».



Все желающие принять участие в кастинге могут прийти в Районный дом культуры – именно там выберут претендентов на женские роли эпизодического плана.



Главного героя в детском возрасте сыграет семилетний мальчик. Актер для главной роли также пройдет кастинг сегодня вечером.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что будущий фильм является совместным проектом Татарстана и Узбекистана. Роль главной героини сыграет актриса узбекского театра Динара Асанова. Две главные мужские роли сыграют татарстанские актеры. Всего в фильме задействованы 27 актеров.

Съемки в Мамадышском районе будут продолжаться до конца июля. Съемочная группа посетит мамадышское село Зюри и фестиваль Питрау, где также отснимет несколько сцен.

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