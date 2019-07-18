В России отзывают более 100 автомобилей Audi

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В России отзывают 120 автомобилей марок Audi A6 и A7, информирует пресс-служба Росстандарта.

Ведомство сообщает, что данная программа была представлена ООО «Фольксваген Груп Рус», которое является официальным представителем изготовителя Audi в России.

Под программу отзыва подпадают транспортные средства, которые были реализованы в 2019 году.

Причиной отзыва является то, «что в результате прилегания трубки ОЖ стирается оксидный слой». Подобная неисправность может привести к тому, что с течением времени произойдет утечка охлаждающей жидкости.

Владельцы Audi, чьи транспортные средства подлежат отзыву, будут проинформированы уполномоченными представителями изготовителей или могут проверить самостоятельно, распространяется ли данная программа на их автомобили.

В случае необходимости, гражданам стоит связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

«На транспортных средствах будет выполнена замена трубки ОЖ», — говорится в сообщении Росстандарта.

Все работы в рамках программы будут проводиться бесплатно для владельцев.

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