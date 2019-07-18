Фарид Мухаметшин: Татарстан вносит свой вклад в укрепление взаимопонимания между Россией и Беларусью

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Татарстан вносит свой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между Россией и Беларусью. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на VI Форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба парламента республики.

В рамках форума Фарид Мухаметшин выступил на встрече Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаила Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Беларуси.

Глава парламента подчеркнул, что Государственный Совет Татарстана активно работает над расширением межпарламентского диалога с белорусскими партнерами. За последние годы татарстанский парламент дважды провел заседания профильных комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В частности, по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, а также по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.

По мнению Председателя Госсовета РТ, «значительную роль в развитии братской дружбы играют институты народной дипломатии». «Татарстан – единственный субъект страны, в котором работают два почетных консула – в Казани и Елабуге. Эти институты народной дипломатии способствуют поиску новых форм сотрудничества между Беларусью и Татарстаном», – подчеркнул он.

Фарид Мухаметшин также принял участие в пленарном заседании форума на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».

В Санкт-Петербурге сегодня завершается VI Форум регионов России и Беларуси. По данным организаторов, в его работе принимают участие около тысячи представителей из 70 российских и всех белорусских регионов.

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