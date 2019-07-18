В Казани задержали рецидивиста, который украл из частного дома ноутбук, фотоаппарат и украшения

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани задержали рецидивиста, который украл из частного дома на Поперечно-Азинской ноутбук, фотоаппарат и золотые украшения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«44-летняя женщина рассказала в полиции, что 10 июля в районе полудня неизвестный проник в ее дом и похитил имущество. Криминалисты установили, что злоумышленник снял одно из окон. С места преступления изъяли отвертку и плоскогубцы грабителя», – рассказали в полиции.

Подозреваемый, оказавшийся 45-летним ранее судимым уроженцем Спасского района, был оперативно установлен и задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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