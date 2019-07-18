В Татарстане во время празднования 100-летия ТАССР пройдут Дни культуры Республики Беларусь

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На сентябрь 2020 года в рамках празднования 100-летия ТАССР запланировано проведение Дней культуры Республики Беларусь в Татарстане. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на IV Форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Большой общественный резонанс вызвало проведение в июне 2018 года в городах Минск и Гродно Дней культуры Республики Татарстан. В ноябре прошлого года прошли Дни белорусского кино в Татарстане», – отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам Фарида Мухаметшина, важную роль в укреплении сотрудничества Татарстана и Беларуси играет созданная в 2002 году национальная автономия «Спадчына» – «Наследие» под руководством почетного консула Сергея Маруденко.

В Санкт-Петербурге сегодня завершается VI Форум регионов России и Беларуси.

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