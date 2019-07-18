Синоптики предупредили о дождях и тумане на территории РТ

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Ночью и утром завтра, 19 июля, на территории РТ и в городе Казани местами ожидается туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Так, в Казани в этот день прогнозируются переменная облачность и небольшой дождь.
Ожидается западный умеренный ветер.
Температура воздуха в ночное время составит 15–17 градусов тепла, днем — до 26–28 градусов.
По республике также ожидаются облачность и дожди. Температура воздуха в ночное и утреннее время будет располагаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла, днем — от 25 до 30 градусов.
В отдельных районах утром и ночью возможен туман. Ветер западный умеренный.