В Свияжске Тимур Бекмамбетов поставит эскиз спектакля по мотивам историй о Ходже Насреддине

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Свияжске российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов примет участие в театральной лаборатории «Свияжск АРТель», которая пройдет на острове-граде с 8 по 18 августа и поставит эскиз спектакля по мотивам историй о Ходже Насреддине. Об этом сообщает пресс-служба театральной лаборатории.

«Российские кинорежиссеры — Тимур Бекмамбетов, Игорь Волошин и Елизавета Стишова — в первый раз поставят эскизы спектаклей в рамках шестой театральной лаборатории „Свияжск АРТель“. Темой лаборатории в этом году станет дорога», — говорится в сообщении.

Кинорежиссер с мировым именем Тимур Бекмамбетов поставит театральный эскиз по пьесе, написанной в соавторстве с татарским драматургом Ильгизом Зайниевым по мотивам историй о Ходже Насреддине. В интерпретации кинорежиссера верный друг Насреддина — Ишак, станет равным своему хозяину персонажем. Все действо эскиза спектакля-променада развернется на береговой зоне Свияжска.

Исполнителями ролей станут актеры Татарского театра им. Камала, казанского ТЮЗа, а главную роль исполнит актриса иммерсивного спектакля «Анна Каренина» Юлия Маленкина.

Постановщик Елизавета Стишова в своем эскизе спектакля раскроет образ Протопопа Аввакума, его веры и борьбы за идею. Постановка будет представлена в форме сказки.

Режиссер Игорь Волошин в своем эскизе расскажет историю, основанную на реальных событиях. Действия сюжета разворачиваются в СССР в конце 1940-х, во времена новой волны сталинских репрессий.

Итоговые работы представят на суд зрителей с 17 по 18 августа в Свияжске. Частью эскизов станут конкретные объекты острова-града Свияжск, они будут разворачиваться как на открытой местности, так и внутри архитектурных объектов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.