Татар-информ

18 июля 2019, 15:29

Происшествия

На проспекте Ямашева в Казани приставы снесли шесть незаконных павильонов

Рекомендуем

Происшествия

На проспекте Ямашева в Казани приставы снесли шесть незаконных павильонов

Фото: УФССП России по РТ

Самовольные постройки снесли по решению суда в принудительном порядке.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На проспекте Ямашева в Казани приставы снесли шесть незаконных павильонов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Сегодня сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам продолжают исполнение решения суда по сносу объектов, признанных самовольными постройками на проспекте Ямашева», – рассказала Халимова.

Она отметила, что «Газбумпром» в установленный срок решение Московского суда Казани не исполнило, поэтому снос осуществили в принудительном порядке. В минувший понедельник снесли четыре незаконных павильона, сегодня – еще два.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Суд арестовал подозреваемого в заказном убийстве гендиректора МУП «Водоканал» Григория Арутюнова
Новости дня
16:22
Фарид Мухаметшин: Татарстан вносит свой вклад в укрепление взаимопонимания между Россией и Беларусью

Глава парламента принимает участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

16:17
Носителями норовируса, которым заразились татарстанские дети в Крыму, оказались сотрудники столовой

Специалисты считают, что к распространению инфекции могло привести несоблюдение личной гигиены работниками пищеблока.

16:15
«Нефтехимик» и «Ак Барс» обменялись нападающими

Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев, взамен казанский клуб получил права на финского форварда «Колорадо» Микко Рантанена.

16:03
В Мамадыше объявили кастинг для съемок фильма «Сумбуль»

Съемки в Мамадышском районе продлятся до конца июля.

15:55
Владимир Путин поздравил экипаж Антона Шабалова с победой в ралли «Шелковый путь-2019»

Президент России отметил, что представители команды «КАМАЗ-Мастер» вновь подтвердили свое лидерство, проявили профессионализм и силу духа.

15:49
В Казани задержали рецидивиста, который украл из частного дома ноутбук, фотоаппарат и украшения

По подозрению в совершении кражи был задержан 45-летний уроженец Спасского района.

15:39
В Чистополе отреставрируют центр города, откроют несколько музеев и художественную галерею

Реставрацию планируют начать примерно через два года.

15:32
В Татарстане во время празднования 100-летия ТАССР пройдут Дни культуры Республики Беларусь

В прошлом году в двух городах Беларуси прошли Дни культуры Татарстана.

15:29
На проспекте Ямашева в Казани приставы снесли шесть незаконных павильонов

Самовольные постройки снесли по решению суда в принудительном порядке.

15:21
Татьяна Ларионова: К выбору названия новых детсадов нужно привлекать родителей дошкольников

Рабочая группа «Единой России» посетила два детских сада в Пестречинском и Лаишевском районах, строящихся по нацпроекту «Демография».

15:08
В Казани ограничено движение по Мамадышскому тракту

Движение транспорта восстановится с 1 августа.

15:01
В дни проведения WorldSkills на Спасской башне Казанского Кремля покажут грандиозную инсталляцию

Жителей и гостей Казани во время проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 ждет обширная культурная программа.

15:01
На видео сняли, как в Казани пожилой пешеход попал под колеса авто, перебегая дорогу на «красный»

ДТП произошло на перекрестке Белинского и Челюскина.

14:37
Суд арестовал подозреваемого в заказном убийстве гендиректора МУП «Водоканал» Григория Арутюнова

Ирек Ганеев отправлен в СИЗО до 1 сентября.

14:26
Кул-Шариф попал в топ самых фотографируемых достопримечательностей в мире

Возглавила общий рейтинг Эйфелева башня в Париже, на втором и третьем месте — Колизей и Фонтан Треви в Риме.

14:05
Казанский Кремль: Нужно развести пассажирские и грузовые потоки из-за загруженности М7

Власти Татарстана заинтересованы и в реконструкции М7, и в строительстве платного автобана, отметила Лилия Галимова.

14:01
Предполагаемого заказчика убийства главы «Водоканала» Григория Арутюнова задержали сегодня в Казани

По версии следствия, заказчиком убийства оказался бывший коллега Арутюнова.

13:53
В трех районах Казани временно отключат электроэнергию

Причина отключений — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

13:36
В Татарстане 18 людей с инвалидностью стали специалистами в IT-сфере

В IT-парке состоялся выпуск участников образовательного проекта «inIT» для людей с инвалидностью.

13:25
Мужчину, который ушел вечером купаться и не вернулся, нашли утонувшим у плотины в селе Новый Кинер

Тело 52-летнего мужчины обнаружили на дне водоема в 25 метрах от берега.

13:23
Минниханов обсудил с руководством компании «ПромРуссКон» проекты в области сельского хозяйства

Компания располагается в Иркутской области, занимается выращиванием и глубокой переработкой лубяных культур.

13:10
Банки и застройщики Татарстана заключили первые 11 договоров по проектному финансированию

На рассмотрении банков находятся более сотни заявок девелоперов, которые хотят получить кредит и строить многоквартирные дома по новой схеме.

13:05
В Татарстане мужчина пойдет под суд за почти 700 тыс. рублей долга по алиментам

37-летний житель Азнакаевского района РТ почти год уклонялся от уплаты средств на содержание своего 15-летнего сына.

13:02
Во второй тур фестиваля ПФО «Театральное Приволжье» вышли шесть творческих коллективов Татарстана

Экспертная комиссия определит два творческих коллектива на окружной этап конкурса.

13:00
В ИА «Татар-информ» состоится видеомост Москва – Казань – Симферополь о начале хаджа мусульман РФ

Аккредитация представителей СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

События