(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На проспекте Ямашева в Казани приставы снесли шесть незаконных павильонов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Сегодня сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам продолжают исполнение решения суда по сносу объектов, признанных самовольными постройками на проспекте Ямашева», – рассказала Халимова.

Она отметила, что «Газбумпром» в установленный срок решение Московского суда Казани не исполнило, поэтому снос осуществили в принудительном порядке. В минувший понедельник снесли четыре незаконных павильона, сегодня – еще два.

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