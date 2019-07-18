Компания InEnTec намерена локализовать в Челнах до 90% производства установок по переработке мусора

(Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Американская компания InEnTec, специализирующаяся на производстве уникальных установок по переработке мусора, намерена локализовать в Набережных Челнах до 90% своего производства. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил заместитель руководителя исполкома Эльдар Тимергалиев.

Установки по переработке мусора, которые производит компания InEnTec, отличаются от других тем, что перерабатывает любые типы отходов (в том числе и медицинские) без сжигания и испепеления в ценные энергопродукты. Переработка производится при 10 тыс. градусах по Цельсию, сама установка потребляет 500 — 700 киловатт в час. За это время получается 1,5 тыс. литров синтезгаза и 50 литров жидкого стекла и металла, которые активно используются в энергоснабжающей, строительной и других сферах.

«Компания использует уникальную технологию переработки мусора с замкнутым контуром и нулевым выбросом. Компания в своей стране обладает целым пакетом федеральных патентов по экологии. А в США экологические стандарты достаточно высокие. Тем не менее эту технологию сегодня намерен применять даже такой сверхтребовательный штат, как Калифорния», — отметил Тимергалиев.

По его словам, изначально компания InEnTec рассматривала в качестве места по локализации своего производствалишь Индию и Вьетнам. Однако после своего визита в Набережные Челны президент, исполнительный директор компании Джеффри Сурма заявил, что InEnTec заинтересован в размещении здесь производства с доведением уровня локализации до 90%.

«Если InEnTec найдет общий язык с челнинском бизнесом и разместит на наших предприятиях свои заказы, то это станет новым толчком для развития экономики города», — отметил Тимергалиев.

Компания также намерена открыть в Набережных Челнах шоурум, где будут демонстрироваться свойства установки потенциальным заказчикам. По словам Тимергалиева, в компанию поступают заказы из США, Китая и азиатских стран.

«Если наш город станет площадкой для демонстрации продукции бренда с мировым именем, представьте, руководители бизнес-структур какого уровня могут стать нашими гостями. Это тоже шанс для Набережных Челнов», — заявил спикер.

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